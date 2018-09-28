В Баку прошло одно из самых топовых мероприятий года в Азербайджане в сфере высоких технологий и инноваций! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26-го сентября в Баку, в главном зале отеля «Four Seasons» состоялась конференция «Huawei Azerbaijan Enterprise Day 2018» – масштабное презентационное мероприятие одного из ведущих мировых производителей IT-решений – Huawei в партнёрстве с Gulfstream Distribution, крупнейшем дистрибьютором IT-решений на рынке Азербайджана и генеральным партнёром компании Abris в Азербайджане, под девизом «Вместе мы побеждаем!» (Together we win!) . Мероприятие собрало вместе более 200 гостей, среди которых были ведущие специалисты Huawei, представители компаний-партнёров, бизнес кругов и тд.

Конференция состояла из нескольких сессий, посвященных вопросам общественной безопасности, интеллектуальным IT-технологиям будущего, а также развитию и поддержке партнёров Huawei в Азербайджане. На презентации также были представлены достижения и новинки Huawei и информация о ведущих мировых трендах.

Кроме прочего на мероприятии были представлены новейшие решения в области распознования лиц, облачных дата-центров, также пользователи продукции компании поделились своим опытом с собравшимися на мероприятии гостями.

В завершении мероприятия среди собравшихся была проведена лотерея, где были разыграны ценные призы, в том числе главный приз – Huawei P20, один из самых технологически-передовых смартфонов на мировом рынке!.

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Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через общение. Благодаря инновационным разработкам Huawei, ориентированным на потребности клиентов и развитой партнерской сети, компания достигла высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. Более 180 000 сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует инновационные продукты Huawei, решения и сервисы более чем в 170 странах мира. Основанная в 1987 году Huawei является частной компанией, полностью находящейся во владении своих сотрудников.Основные направления деятельности включают Consumer Business Group (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.), Enterprise Business Group (телекоммуникационное оборудование для корпоративных клиентов, не являющихся операторами связи) и Carrier Business Group, которое работает с операторами мобильной связи и производит оборудование для беспроводных и фиксированных сетей, телекоммуникационное ПО, предоставляет сервисы для операторов.

Компания Gulfstream Distribution - это крупнейший IT-дистрибьютор и генеральный партнер компании Abris в Азербайджане. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, програмное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности.

Репутация надежного, ответственного и опытного партнера, всегда выполняющего свои обязательства, позволила компании Gulfstream построить прочные отношения со многими ведущими мировыми производителелями – в портфеле компании 25 брендов.

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