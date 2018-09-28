PASHA Bank принимает участие в работе Ежегодной конференции по развитию международной торговли BAFT

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – принимает участие в работе Ежегодной конференции по развитию международной торговли в г. Чикаго, США. Организатором мероприятия выступает Bankers Association for Finance & Trade (BAFT).

Ежегодно в работе данной конференции принимают участие в общей сложности свыше 100 представителей компаний и структур, активно участвующих в осуществлении международных торговых операций: международные финансовые институты, страховые компании, консалтинговые фирмы, экспортно-кредитные агентства, компании, занятые в разработке İT-решений для бизнеса, а также представители государственных институтов и профильных ведомств.

В качестве спикера конференции PASHA Bank представляет глава Департамента казначейства и управления капиталом Джейхун Гаджиев. Представитель PASHA Bank выступит перед участниками мероприятия в рамках тематической панели "Партнерский подход в развитии торговых отношений: диалог с ведущими трейдерами".

В этом году ключевые обсуждения участниками конференции будут вестись вокруг таких тем, как современные тренды в развитии международной торговой политики, влияние международной торговли на развитие национальных экономик, торговое финансирование с точки зрения управления рисками, управление цепями поставок. Специалисты проведут обмен мнениями по вопросам, затрагивающим регуляторные рамки и юридическую основу осуществления международных торговых операций, перспективы блокчейн-технологий, потенциал участия небанковских кредитных организаций в торговом финансировании, роль экспортных кредитных агентств и обсудят другие актуальные на сегодняшний день вопросы.

Отметим, что международная конференции по рзвитию международной торговли проводится BAFT в 28-й раз. Двухдневное мероприятие завершает свою работу сегодня, 28 сентября.

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