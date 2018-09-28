Нефть Azeri Light 27 сентября подорожала

28 сентября 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 82,98 доллара за баррель, что на 0,06 доллара больше показателя среды.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 27 сентября составила 82,17 доллара за баррель, снизившись на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 79,35 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше показателя среды.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 сентября составила 81,84 доллара за баррель, что на 0,11 доллара больше предыдущего показателя.

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