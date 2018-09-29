Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

29 сентября 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 сентября

1,7

24 сентября

1,7

18 сентября

1,7

25 сентября

1,7

19 сентября

1,7

26 сентября

1,7

20 сентября

1,7

27 сентября

1,7

21 сентября

1,7

28 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0243 маната (0,84 процента). Средневзвешенный курс составил 1,991 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 сентября

1,9781

24 сентября

1,9967

18 сентября

1,9876

25 сентября

1,996

19 сентября

1,9848

26 сентября

1,9848

20 сентября

1,9852

27 сентября

1,9976

21 сентября

2,0024

28 сентября

1,9799

Средний курс за неделю

1,98762

Средний курс за неделю

1,991

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,17 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0258 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 сентября

0,025

24 сентября

0,0256

18 сентября

0,0249

25 сентября

0,0258

19 сентября

0,0253

26 сентября

0,0259

20 сентября

0,0255

27 сентября

0,0258

21 сентября

0,0256

28 сентября

0,0259

Средний курс за неделю

0,02526

Средний курс за неделю

0,0258

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 сентября

0,2757

24 сентября

0,2688

18 сентября

0,2688

25 сентября

0,2758

19 сентября

0,2664

26 сентября

0,2754

20 сентября

0,2716

27 сентября

0,2784

21 сентября

0,2727

28 сентября

0,2847

Средний курс за неделю

0,27104

Средний курс за неделю

0,27662

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 15 сентября 10:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 1 сентября 13:48
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 18 августа 11:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 4 августа 10:20
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 28 июля 09:19
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 21 июля 09:43
Лента новостей
Антониу Гутерриш: Казахстан играет чрезвычайно конструктивную роль в СБ ООН
Казахстан 13:19
EIB выделит Грузии средства на строительство дорог
Грузия 13:15
Глава МИД ФРГ: Европа полностью поддерживает иранскую ядерную сделку
Ядерная программа 13:10
Лукашенко и Рахмон договорились о дальнейшем развитии промкооперации
Беларусь 13:06
Глава Туркменистана прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Туркменистан 13:03
Маск и Цукерберг потеряли из-за падения акций 3,5 млрд долларов
В мире 13:03
В Баку сохранится умеренная погода
Общество 12:56
В Акмолинской области Казахстана объявлен тендер на приобретение угля
Тендеры 12:40
Глава ВТО: Кыргызстан демонстрирует высокую активность в глобальных процессах
Кыргызстан 12:39