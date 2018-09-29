Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 сентября 1,7 24 сентября 1,7 18 сентября 1,7 25 сентября 1,7 19 сентября 1,7 26 сентября 1,7 20 сентября 1,7 27 сентября 1,7 21 сентября 1,7 28 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0243 маната (0,84 процента). Средневзвешенный курс составил 1,991 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 сентября 1,9781 24 сентября 1,9967 18 сентября 1,9876 25 сентября 1,996 19 сентября 1,9848 26 сентября 1,9848 20 сентября 1,9852 27 сентября 1,9976 21 сентября 2,0024 28 сентября 1,9799 Средний курс за неделю 1,98762 Средний курс за неделю 1,991

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,17 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0258 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 сентября 0,025 24 сентября 0,0256 18 сентября 0,0249 25 сентября 0,0258 19 сентября 0,0253 26 сентября 0,0259 20 сентября 0,0255 27 сентября 0,0258 21 сентября 0,0256 28 сентября 0,0259 Средний курс за неделю 0,02526 Средний курс за неделю 0,0258

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 сентября 0,2757 24 сентября 0,2688 18 сентября 0,2688 25 сентября 0,2758 19 сентября 0,2664 26 сентября 0,2754 20 сентября 0,2716 27 сентября 0,2784 21 сентября 0,2727 28 сентября 0,2847 Средний курс за неделю 0,27104 Средний курс за неделю 0,27662

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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