Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0243 маната (0,84 процента). Средневзвешенный курс составил 1,991 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 сентября
|
1,9781
|
24 сентября
|
1,9967
|
18 сентября
|
1,9876
|
25 сентября
|
1,996
|
19 сентября
|
1,9848
|
26 сентября
|
1,9848
|
20 сентября
|
1,9852
|
27 сентября
|
1,9976
|
21 сентября
|
2,0024
|
28 сентября
|
1,9799
|
Средний курс за неделю
|
1,98762
|
Средний курс за неделю
|
1,991
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0003 маната (1,17 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0258 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 сентября
|
0,025
|
24 сентября
|
0,0256
|
18 сентября
|
0,0249
|
25 сентября
|
0,0258
|
19 сентября
|
0,0253
|
26 сентября
|
0,0259
|
20 сентября
|
0,0255
|
27 сентября
|
0,0258
|
21 сентября
|
0,0256
|
28 сентября
|
0,0259
|
Средний курс за неделю
|
0,02526
|
Средний курс за неделю
|
0,0258
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0159 маната (5,92 процента). Средневзвешенный курс составил 0,27662 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 сентября
|
0,2757
|
24 сентября
|
0,2688
|
18 сентября
|
0,2688
|
25 сентября
|
0,2758
|
19 сентября
|
0,2664
|
26 сентября
|
0,2754
|
20 сентября
|
0,2716
|
27 сентября
|
0,2784
|
21 сентября
|
0,2727
|
28 сентября
|
0,2847
|
Средний курс за неделю
|
0,27104
|
Средний курс за неделю
|
0,27662
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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