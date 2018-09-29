Узбекистан может начать использовать полученные от угледобычи удобрения (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане есть перспективы использования в сельском хозяйстве органоминеральных удобрений на основе отходов продуктов угледобычи и углеобогащения на "Ангренском" месторождении, предварительно обработанных биокомпонентами, сообщили Trend в АО "Узбекуголь".

Соответствующий способ получения удобрений разработан специалистами АО "Узбекуголь", АО "Узкимёсаноатлойиха" ("Узхимпроект" - бывший институт "УзНИИхимпроект") и Институтом ботаники Академии наук Узбекистана.

По словам представителя компании, новые удобрения предназначены для внесения под технические овощи, бахчевые и садовые культуры.

"Технология получения органоминеральных удобрений, основанная на переработке углеотходов, не требует использования специальной дорогостоящей аппаратуры при их производстве и может осуществляться с применением стандартного оборудования, что позволяет обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности предлагаемой продукции", – сообщили в компании.

Согласно информации, в полученных подобным способом удобрениях содержится до 30 процентов азота, до 28 процентов усвояемого фосфорного ангидрида (Р2О5) и 35-60 процентов органической части.

"Новые удобрения являются не только источником питательных элементов для растений и субстратом для наполнения гумусовых соединений в почвах и стимуляторами роста, но и эффективным средством в борьбе с болезнями корневых систем растений", – заключили в компании.

Напомним, что 31 мая 2018 года постановлением Кабинета министров было утверждено "Положение о порядке определения территорий распространения сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур".

В соответствии с положением, выявляются "опасные" площади для планирования защитных мероприятий и сроков их проведения, а также определения необходимых химических и биологических средств защиты.

Ежегодно до 10 ноября для выявления резерва вредных организмов специалисты районных филиалов территориального АО "Агрохимзащита" проводят наблюдение за образцами почвы, остатками растений на прилегающих полях и корой деревьев. Также анализируются площади территорий и фермерских хозяйств, пораженных вредителями в прошедшем году.

Полученные сведения направляются территориальными специалистами в областные филиалы "Агрохимзащиты", которые до 20 ноября представляют всю собранную по районам информацию в головной офис. До конца года полученная информация обобщается совместно с Научно-исследовательским институтом защиты растений, и разрабатываются рекомендации по прогнозированию и устранению вредоносного распространения.

До 15 января рекомендации направляются для практического использования в Минсельхоз, Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана, а также размещаются на официальных веб-сайтах территориальных филиалов "Агрохимзащиты". На перечисленные структуры также возлагается ежегодная разработка плана мероприятий по предотвращению распространения вредоносных организмов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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