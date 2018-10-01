Узбекистанская продукция представлена в Индии

БАКУ /Trend/ - Узбекистанская продукция, промышленный, туристический и инвестиционный потенциал страны продемонстрированы в Индии, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы министерства внешней торговли Узбекистана.

В городе Нью-Дели в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева организована выставка национальной продукции «Сделано в Узбекистане». Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по инвестициям, Торгово-промышленная палата, министерство внешней торговли, а также национальный выставочный комплекс «Узэкспоцентр».

Масштабная экспозиция выставки охватывает автомобилестроительную и машиностроительную отрасли, электротехническую, нефтехимическую и фармацевтическую промышленность, горнодобывающий сектор, строительные материалы.

Также здесь представлены аграрный сектор Узбекистана и пищевая промышленность, текстильная и кожевенно-обувная отрасли, народно-прикладное искусство, туризм.

Стенды с натуральными экспонатами позволяют продемонстрировать индийским потенциальным партнерам и потребителям хлопчатобумажные и трикотажные ткани и изделия, коллекции изделий из натуральных шелковых и хлопчатобумажных тканей; кожу и галантерейную продукцию; изделия из дерева и керамики, чеканку; эмалированную посуду; минеральные удобрения (азотные, калийные и фосфорные, комплексные), химические волокна (акриловый жгут, волокно), полиэтиленовую пленку, полиэтиленовые трубы, химические средства защиты растений; прокат из черных металлов, меди и латуни, теплоизоляционные материалы, вольфрам и молибден.

На стендах также представлены свежая и сушеная плодоовощная, бахчевая, винно-водочная продукция, соки, напитки, консервация, растительное масло, майонез, кетчуп и другие продукты.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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