PASHA Bank первым в Азербайджане перешел на облачное решение по управлению персоналом SAP SuccessFactors

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank - успешно автоматизировал процессы управления эффективностью и вознаграждением персонала на базе облачного решения SAP SuccessFactors, сообщает банк в понедельник.

Благодаря внедренным новшествам, банк уже в первые месяцы выстроил новую систему оценки производительности персонала, что сократило время постановки задач в три раза и на 50 процентов увеличило точность расчёта заработной платы, который производится в системе SAP Human Capital Management (SAP HCM). Применение новейших облачных решений позволяет банку не только отслеживать исполнение основных ключевых показателей эффективности, но и оценивать компетенции и развитие лидерских качеств сотрудников: все показатели связаны между собой и учитываются в единой системе. В свою очередь, аналитические отчеты для специалистов HR-департамента создаются автоматически в режиме реального времени, а сам процесс занимает меньше минуты.

Поскольку большинство задач в банке ставится перед коллективом в соответствии с принятыми Советом правления решениями, линейные менеджеры отслеживают в системе статус исполнения всех проектов, состав команд и оперативно управляют всем процессом. В свою очередь сотрудники банка могут самостоятельно отслеживать свою производительность и настраивать алгоритмы управления эффективностью. По итогам отчетного периода сотрудники снабжаются детализированной формой о ежемесячной компенсации.

«Автоматизация процессов по управлению персоналом на базе новейших облачных решений нашла свое отражение во многих аспектах деятельности PASHA Bank, в том числе, привнесла некоторые изменения в корпоративную культуру банка. Так, сотрудники стали еще более слаженно работать над достижением общебанковских целей, что прекрасно отражает наши планы по применению agile-методологии и цифровых решений в рамках Стратегического периода 2018-2020 гг. Возможность ставить более четкие задачи и детально рассчитывать ключевые показатели эффективности персонала положительно влияет на ключевые процессы в банке и вносит свой вклад в укрепление позиций PASHA Bank в качестве передового финансового института регионального масштаба»,– сказал Председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

«Решение SAP SuccessFactors оптимально для задач, связанных с необходимостью постановки единых целей в больших коллективах со сложной структурой. Мы надеемся, что успех внедрения в PASHA Bank станет положительным примером для других крупных компаний в Азербайджане, и они обратят свое внимание на лучшие мировые практики, реализованные в облаке», – отметил Руфат Гаджиалибаев, директор представительства SAP в Азербайджане.

В дальнейшие планы PASHA Bank входят интеграция в систему модулей SAP SuccessFactors Recruitment по подбору и найму персонала, а также SAP SuccessFactors Onboarding по обучению и профессиональному развитию кадров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.