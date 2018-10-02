За месяц SOFAZ почти вдвое сократил продажу валюты банкам в Азербайджане

2 октября 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в сентябре 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 394,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Фонда во вторник.

В августе SOFAZ продал банкам 733,7 миллиона долларов. Всего с начала года азербайджанские банки купили у Фонда свыше четырех миллиардов долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 10,966 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на второе октября составляет 1,7 AZN/USD.

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