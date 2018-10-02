5 кредитных предложений от Bank Respublika

2 октября 2018 16:06 (UTC+04:00)

Труд учителей заслуживает самой высокой оценки и уважения. Всем, что связанно с юностью, детством, знаниями и в дальнейшем формировании как личность - мы обязаны учителям!

Bank Respublika поздравляет всех учителей и работников сферы образования с «Международным днем учителя» и объявляет о начале специальной кампании под названием «Отличное предложение». Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках кампании учителя смогут воспользоваться 5 кредитными предложениями, достойными оценки 5 - то есть отлично:

Годовая процентная ставка – СКИДКА 5%

Срок кредита - 36 месяцев

Максимальная сумма кредита – 20 000 манатов

Комиссия – от 0,5%

Кредиты в пятикратном размере зарплаты – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Воспользоваться кампанией может каждый из учителей, преподающих в образовательных учреждениях Азербайджана.

Кампания продлится до 5 ноября 2018 года.

Отметим, что сейчас все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.

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