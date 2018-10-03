Минвнешторг Узбекистана привлёк зарубежного специалиста по вступлению в ВТО

3 октября 2018 09:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эксперт в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), передаёт "Подробно.uz".

"Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объёмы поставок в зарубежные страны. Как известно, этот процесс является комплексным, трудным и длительным и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в эту организацию в целях получения наибольших выгод от участия в организации", – отметил глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001-2017 годы консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО. Он поддерживает конструктивное и рабочее взаимодействие с представителями Секретариата ВТО в Женеве и переговорных групп других членов организации.

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