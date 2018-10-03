AccessBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинг AccessBank.

Данное решение принято на основании желания AccessBank. Таким образом, отныне Fitch не будет рейтинговать банк.

До отзыва долгосрочный рейтинг дефолта банка был на уровне "С".

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью в Баку и на Абшеронском полуострове и филиалами в регионах страны.

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