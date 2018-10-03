AccessBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings

3 октября 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинг AccessBank.

Данное решение принято на основании желания AccessBank. Таким образом, отныне Fitch не будет рейтинговать банк.

До отзыва долгосрочный рейтинг дефолта банка был на уровне "С".

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью в Баку и на Абшеронском полуострове и филиалами в регионах страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский AccessBank объявил тендер на страховые услуги
Бизнес 12:12
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Тендеры 26 сентября 10:01
Азербайджанский AccessBank увеличит капитал - Fitch
Бизнес 31 августа 16:09
AccessBank начинает кредитную кампанию «ЧЕМПИОН по скидкам»!
Бизнес 13 августа 11:40
С AccessBank-ом желания не знают границ!
Бизнес 6 августа 15:10
Азербайджанский AccessBank планирует удвоить капитал
Бизнес 31 июля 13:59
Лента новостей
Оглашен объем продаж автомобилей Khazar в Азербайджане
Бизнес 16:15
Владимир Путин призвал расширить сотрудничество России и ОПЕК
Россия 16:14
ГЭЦ Азербайджана проводит сертификация контролеров на экзаменах
Общество 16:14
Производитель муки в Азербайджане планирует расширить объемы производства (Эксклюзив)
ИКТ 16:08
Парламенту Азербайджана нужно действовать совместно с другими органами в вопросах прав человека - депутат
Общество 16:06
Численность населения Баку ежегодно увеличивается на 20-30 тыс человек
Общество 15:57
Азербайджанский художник награжден золотой медалью "Roses of the World" (ФОТО)
Социум 15:50
Владимир Путин заявил о важности формирования общего энергетического пространства
Россия 15:49
Когда будет создана проектная компания по проекту IAP? (Эксклюзив)
Энергетика 15:46