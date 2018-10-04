БАКУ /Trend/ - Устали искать выгодный кредит для реализации своих планов или расширения бизнеса? Хотите, чтобы проценты по вашему кредиту постепенно уменьшались? В таком случае приостановите поиски и воспользуйтесь кредитной кампанией "ЧЕМПИОН по скидкам", как и поступили тысяча клиентов "AccessBank"-а.

"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам" до 31 октября с учетом большого интереса со стороны клиентов. Лицам, взявшим в рамках кампании микро кредит на сумму до 50 000 манатов и наличный кредит на сумму до 30 000 манатов, предоставляется СКИДКА до 10 процентов. Так, годовая процентная ставка уменьшается на два процента с момента получения кредита и каждые последующие 12 месяцев.

Воспользуйтесь кампанией "ЧЕМПИОН по скидкам" и тоже станьте чемпионом в своей области!

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