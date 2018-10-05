Официальный курс маната к мировым валютам на 5 октября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое октября установлен на уровне 1,7 и 1,9567 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 04.10.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9567 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2016 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0443 1 белорусский рубль 1 BYN 0.7884 1 бразильский реал 1 BRL 0.4387 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1146 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1503 1 чешская крона 1 CZK 0.0759 1 чилийский песо 1 CLP 0.2516 1 китайский юань 1 CNY 0.2475 1 датская крона 1 DKK 0.2624 1 грузинский лари 1 GEL 0.6489 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2170 1 индийская рупия 1 INR 0.0231 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2118 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0112 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1876 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7111 1 израильский шекель 1 ILS 0.4677 1 канадский доллар 1 CAD 1.3149 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6054 1 казахский тенге 1 KZT 0.0046 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1126 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.41 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0889 1 молдавская лея 1 MDL 0.1005 1 египетский фунт 1 EGP 0.0949 1 норвежская крона 1 NOK 0.206 100 узбекских сомов 100 UZS 0.021 1 польский злотый 1 PLN 0.4543 1 российский рубль 1 RUB 0.0254 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2301 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3635 1 турецкая лира 1 TRY 0.2752 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.055 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1805 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0604 100 японских иен 100 JPY 1.4919 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.0995

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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