SOCAR Polymer огласило планы по производству продукции (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - ООО «SOCAR Polymer» планирует ежегодно реализовывать продукцию на 350 миллионов долларов.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

По словам гендиректора, около 75-80 процентов производимой продукции планируется направлять на экспорт.

Ранее сообщалось, что доходы от деятельности заводов SOCAR Polymer за весь период деятельности оцениваются на уровне 6,3 миллиарда долларов.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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