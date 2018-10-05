Азербайджанский манат получит сигнал на укрепление - ПРОГНОЗ (Эксклюзив)

5 октября 2018 19:40 (UTC+04:00)

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