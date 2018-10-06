Беларусь поставит в Узбекистан инновационные ткани для силовых структур

БАКУ /Trend/ - Белорусское текстильное предприятие «Моготекс» поставит силовым ведомствам Узбекистана инновационные ткани на 300 тысяч долларов, передаёт БЕЛТА.

Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках выставки Made in Belarus, которая прошла в сентябре в Ташкенте. Белорусская компания представила свою продукцию на коллективном стенде предприятий легкой промышленности. Это были инновационные ткани для формы и спецодежды, а также домашнего текстиля.

В производстве тканей используются арамидные волокна и антистатические нити, которые обеспечивают огнеупорность и защиту от воздействия электрической дуги.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля.

Ткани и изделия компании экспортируются более чем в 15 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Узбекистан, Литва, Германия.

Ранее сообщалось, что белорусское предприятие «Камволь» может начать поставлять в Узбекистан ткани для пошива школьной формы.

Отметим, что в первой половине 2018 года экспорт предприятий концерна «Беллегпром» в Узбекистан составил 293,9 тысячи долларов, что на 5,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Поставки выросли в первую очередь за счёт увеличения экспорта тканей «Камволь» (в 3,4 раза), чулочно-носочных изделий (в семь раз), корсетных изделий (в 1,7 раза).

Основную номенклатуру экспорта составляют швейные и трикотажные изделия, полотна из целлюлозных волокон («Искож»), искусственные и синтетические ткани («Моготекс», «Камволь»), трикотажные полотна («Белфа»), текстильная галантерея («Лента) и т.д.

Из Узбекистана в Беларусь в основном экспортируются хлопчатобумажная пряжа, хлопковое волокно и трикотажное хлопчатобумажное полотно.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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