МВФ подтвердил стабильность туркменской экономики - госагентство

8 октября 2018 12:53 (UTC+04:00)

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