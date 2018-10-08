Узбекистан оставил Алмалыкскому горно-метуллургическому комбинату полную прибыль

БАКУ /Trend/ - Как следует из сообщения АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», Минфин и Госкомконкуренции Узбекистана оставили в распоряжении комбината чистую прибыль за 2017 год, передают "Новости Узбекистана".

В прошлом году комбинат заработал 124 миллиардов сумов чистой прибыли. Из этих денег 88,2 процента (доля государства) - 109,4 миллиарда сумов решено направить на модернизацию производственных мощностей с условием последующей капитализации в уставный фонд, в счет увеличения доли государства. Владельцы привилегированных акций получат 2,2 миллиарда сумов (1,8 процента) или 25 процентов к номиналу одной акций общества. Более 12,4 млрд сумов составят отчисления в Фонд поддержки инновационной деятельности крупнейшего металлургического предприятия Узбекистана, отмечено в сообщении.

Как ранее сообщали "Новости Узбекистана" со ссылкой на информацию АО «Алмалыкский ГМК», иностранное предприятие ООО SFi Management Group привлечено правительством страны в качестве доверительного управляющего государственной долей в уставном капитале крупного горно-металлургического комбината Узбекистана.

SFI Management Group привлечена к доверительному управлению АО «Алмалыкский ГМК» учредителем и руководителем российского акционерного общества «USM Holding» Алишером Усмановым, вложившим в модернизацию комбината 300 миллионов долларов. Над долгосрочной программой модернизации АГМК работает собранная Усмановым группа экспертов из металлургов, ученых и горняков. Комбинат должен увеличить добычу и переработку драгоценных и редкоземельных металлов в 1,3 раза, а выручка от их продажи вырастет в 1,5 раза и превысит 12 триллиона сумов.

Официальный курс на 8 октября составляет 8179,66 UZS/USD.

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