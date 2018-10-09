Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота девятого октября подешевела по сравнению с понедельником на 10,0554 маната, составив 2025,261 маната, серебра - на 0,1415 маната, до 24,5072 маната, платины - подорожала на 12,4865 маната, до 1404,625 маната, палладия – подорожала на 15,4445 маната, до 1832,362 маната.

Название 09.10.18 08.10.18 Золото XAU 2025,261 2035,3165 Серебро XAG 24,5072 24,6487 Платина XPT 1404,625 1392,1385 Палладий XPD 1832,362 1816,9175

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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