Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота девятого октября подешевела по сравнению с понедельником на 10,0554 маната, составив 2025,261 маната, серебра - на 0,1415 маната, до 24,5072 маната, платины - подорожала на 12,4865 маната, до 1404,625 маната, палладия – подорожала на 15,4445 маната, до 1832,362 маната.
|
Название
|
09.10.18
|
08.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2025,261
|
2035,3165
|
Серебро
|
XAG
|
24,5072
|
24,6487
|
Платина
|
XPT
|
1404,625
|
1392,1385
|
Палладий
|
XPD
|
1832,362
|
1816,9175
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов)
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