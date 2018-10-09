МВФ огласил прогнозы по росту экономики Азербайджана до 2021 года

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 1,3 процента в 2018 году. На 2019 и 2020 годы ожидания Фонда составляют 3,6 и 2 процента соответственно.
Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook.
Прогноз для всего региона СНГ у аналитиков МВФ составляет 2,3 и 2,4 процента на 2018 и 2019 годы.
Для мировой экономики МВФ прогнозирует 3,7-процентный рост экономики в 2018-2019 годах. Аналитики фонда отмечают, что устойчивый подъем, который происходит с середины 2016 года, продолжается, при этом рост мировой экономики на 2018–2019 годы, по прогнозам, сохранится на уровне 2017 года.
Но в то же время, отмечают они, рост становится менее сбалансированным и в некоторых ведущих экономиках, возможно, уже достиг пика.
«Риски снижения темпов мирового роста за последние шесть месяцев возросли, а потенциал неожиданных улучшений уменьшился», - говорится в отчете.
Отметим, что правительство Азербайджана на этот год ожидает роста ВВП страны на уровне двух процентов, на 2019 год – 3,1 процента, на 2020 год – 3,5 процента.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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