"Яндекс. Такси" запустила в Узбекистане новый тариф

БАКУ /Trend/ - Компания "Яндекс. Такси" запустила новый тариф "Комфорт" в Ташкенте, передаёт "Подробно.uz".

Поездки в рамках этого тарифа выполняют машины повышенного класса, например, Chevrolet Gentra 2012 года выпуска и новее, Nexia Ravon R3 не старше двух лет. Перед тем, как выезжать на заказы по тарифу, все автомобили проходят строгую проверку. Сотрудники "Яндекс. Такси" осматривают и отбирают их вручную, чтобы убедиться в чистоте салона и отсутствии царапин на кузове.

Подача автомобиля и 2 километра пути по "Комфорту" стоят 7000 сумов, далее – не более 1300 сумов за километр в городе. Комфорт" стал третьим тарифом компании в Ташкенте. Кроме него в городе доступны "Старт" и "Эконом".

"Старт" – тариф начального уровня по минимальной цене. Он подходит тем, кому достаточно базовых функций такси – быстро и недорого доехать из точки "А" в точку "Б". Поездки по этому тарифу выполняют, например, Daewoo Matiz и Nexia не старше 2004 года. Подача машины и 1 километр пути стоят 2000 сумов, далее – не более 1000 сумов за километр.

В "Эконом" отбираются такси более высокого класса или более новые, например, Chevrolet Spark не старше трех лет и Chevrolet Cobalt 2010 года выпуска и новее. В этом тарифе подача такси и 1 километр пути стоят 4000 сумов, далее – не более 1200 сумов за километр.

Yandex.Taxi работает в Ташкенте с апреля 2018 года. Бесплатное приложение доступно для iOS и Android на узбекском, русском и других языках.

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