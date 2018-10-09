IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики (версия 2)

9 октября 2018 14:08 (UTC+04:00)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:06)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет сотрудничать с компанией IBM в сфере технологии блокчейн, сказал во вторник в Баку на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям ЦБА Фарид Османов.

По словам Османова, речь идет о достаточно крупной программе, которая будет реализована по двум направлениям.

"Первое направление отвечает планам по цифровой трансформации. Эта инициатива будет реализована примерно в рамках пятилетнего плана, который направлен на покрытие требований и нужд экономики и банковского сектора страны. Второе направление - это разработка системы цифровой идентификации. Над этим мы сейчас работаем совместно с примерно 10 коммерческими банками и 15 госструктурами", - сказал он.

В настоящее время, по словам Османова, Центробанк работает над прикладной программой, позволяющей коммерческим банкам собирать, хранить и анализировать информацию, и это то направление, которому Центробанк будет уделять особое внимание.

"Использование технологии блокчейн оговорено в госпрограмме по безналичным платежам. В настоящее время готовится техническое обоснование проекта применения платформы блокчейн. Основная цель заключается в том, чтобы коммерческие банки могли работать со своими клиентами и обеспечить им своевременный доступ к оказываемым услугам", - сказал Османов.

В настоящее время, по его словам, лицам, желающим открыть счет в банке, необходимо посещать офис банка, что требует затрат времени.

"Мы поработали с ФИМСА в этом направлении и результатом стало обеспечение оперативности открытия счета. После получения разрешения коммерческие банки получают доступ к этой информации посредством государственного портала, и на имя клиента открывается счёт на считаные секунды. Также преимуществом является то, что клиенты банков смогут получать кредиты за счёт имеющейся информации. С этой точки зрения, а также с точки зрения эффективности и прозрачности, платформа блокчейн может быть полезна. Это первый проект. И с большой вероятностью можно сказать, что посредством этого проекта можно сформировать стратегию и получить большие результаты. Кроме того, применение платформы блокчейн откроет новые возможности для разработчиков", - сказал Османов.

(Автор: Гусейн Велиев)

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