IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики (версия 2)

По словам Османова, речь идет о достаточно крупной программе, которая будет реализована по двум направлениям.

"Первое направление отвечает планам по цифровой трансформации. Эта инициатива будет реализована примерно в рамках пятилетнего плана, который направлен на покрытие требований и нужд экономики и банковского сектора страны. Второе направление - это разработка системы цифровой идентификации. Над этим мы сейчас работаем совместно с примерно 10 коммерческими банками и 15 госструктурами", - сказал он.

В настоящее время, по словам Османова, Центробанк работает над прикладной программой, позволяющей коммерческим банкам собирать, хранить и анализировать информацию, и это то направление, которому Центробанк будет уделять особое внимание.