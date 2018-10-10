Какие налоговые послабления ожидают предпринимателей в Азербайджане?

10 октября 2018 07:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате расширения налогооблагаемой базы и определения сферы деятельности субъектов предпринимательства будут созданы условия для того, чтобы упрощенным налогообложением пользовалось только малое предпринимательство. Об этом сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

"Для поддержки развития предпринимательства и повышения доступности бизнеса подготовлены предложения по снижению ставки упрощенного налога, предоставлению временных налоговых льгот в сфере розничной торговли и для развития безналичных платежей, освобождению от налогов дивидендов мелких предпринимателей, ведущих учет доходов и расходов, также предлагается вычет из доходов определенной части некоммерческих расходов налогоплательщиков, включая пожертвования, выделяемые на сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта", - сказал министр.

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