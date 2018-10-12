Объем операций на Бакинской фондовой бирже 11 октября превысил 20 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Общий объем операций на Бакинской фондовой бирже в четверг превысил 20 миллионов манатов.

В частности, накануне прошло размещение 20 тысяч облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20,07 миллиона манатов. Номинальная стоимость каждой облигации составила 1003,6667 маната.

На вторичном рынке акций на бирже были совершены сделки по купле-продаже акций на 592 маната. В течение дня сделки осуществлялись по акциям ОАО «Sumqayit Boyaq» и ОАО «Meiset Mallari». Всего было осуществлено 296 сделок.

По облигациям на вторичном рынке совершались сделки только по манатным облигациям Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на общую сумму в 955,5 тысяч манатов. Сделки были осуществлены по стоимости 1003,7007 за каждую облигацию.

Официальный курс на 12 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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