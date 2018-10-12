Сумгайытскую ж/д станцию введут в эксплуатацию после реконструкции в конце текущего года

12 октября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции Сумгайытскую пассажирскую железнодорожную станцию, сказал журналистам в пятницу глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Работы проводятся в рамках проекта строительства Бакинской кольцевой железной дороги. Проект позволит связать между собой Баку и Сумгайыт через территории ряда столичных поселков.

«В обоих направлениях по кольцевой дороге будет курсировать 15 поездов. Их число может вырасти или снизиться. Здесь будет 14 станций, и будет обслуживаться около 30 тысяч пассажиров. Подземных и наземных переходов предусмотрено около 20. В направлении Баку-Сумгайыт работы уже выполнены, в направлении обратно от Сумгайыта работы продолжаются. Работы на участке от Сумгайыта до Сабунчу, можно сказать, уже выполнены, а на участке от Баку до Сабунчу работы продолжаются. Ожидается, что Сумгайытская пассажирская станция будет готова до конца года», - сказал Гурбанов.

Напомним, что в марте текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии», согласно которому начаты реабилитация и восстановление железнодорожных линий, капитальный ремонт сети энергоснабжения, связи и сигнализации, ограждение обочин дорог охранным забором, замена некоторых железнодорожных переходов переходами различного уровня, реконструкция станционных зданий и проведение других работ.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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