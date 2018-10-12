Узбекистан и государственный инвестиционный банк Франции заключили соглашение

12 октября 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) и Французский государственный инвестиционный банк BPI France подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт "Подробно.uz".

Документ предусматривает оказание финансовой поддержки проектам в Узбекистане на общую сумму 300 миллионов евро.

Выделенные средства будут направлены на реализацию перспективных совместных проектов в области водоснабжения и санитарии, энергетики и гидроэнергетики, внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий с использованием альтернативных энергоресурсов, сельского хозяйства, поддержки частного сектора, охраны окружающей среды и устойчивого управления ресурсами, включая твердые бытовые отходы.

Подписание данного документа позволит создать благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности, что в свою очередь приведет к развитию взаимовыгодных инвестиционных и экономических связей, а также позволит укрепить сотрудничество с Французской Республикой, послужит развитию доверительных отношений между странами.

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