"Азербайджанские авиалинии" переведут все свои авиарейсы в новый аэропорт Стамбула (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) переведет все свои авиарейсы, которые в настоящее время выполняются в аэропорт "Ататюрк", в новый аэропорт Стамбула. Об этом сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

По словам Кесаманского, регулярные рейсы в новый аэропорт будут выполнять пассажирская авиакомпания AZAL и грузовая авиакомпания Silk Way.

"Тарифная политика в новом аэропорту останется точно такой же, как сейчас при выполнении рейсов в "Ататюрк"", - сказал глава пресс-службы.

При этом он отметил, что авиакомпания Buta Airways продолжит выполнять свои рейсы в аэропорт "Сабиха Гёкчен" в рамках нынешней тарифной политики.

Третий аэропорт Стамбула построен в районе озера Теркос в северной части города.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство аэропорта обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. На его строительство были выделены кредиты следующими турецкими банками: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Официальный курс на 12 октября – 5.9941 TL/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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