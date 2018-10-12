Джавид Гурбанов о строительстве железной дороги Баку-Габала

12 октября 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Земляная насыпь для будущей железной дороги Баку-Габала уже подготовлена на участке протяженностью в 20 километров.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов

«Работы продолжаются, и подготовлена земляная насыпь на участке в 20 километров. Финансирование на этот проект уже выделено. Расстояние от Баку до Габалы составляет приблизительно 210 километров. По поводу данного проекта я обратился к главе государства, в министерство экономики. Необходимо дополнительно 11 электропоездов, и три новых дизельных поезда», - сказал Гурбанов.

Председатель ЗАО отметил, что на данный момент продолжаются работы по реконструкции железной дороги Баку-Балакен.

«Работы по реконструкции уже начались. Начиная с 2017 года, мы уже уложили 60-70 тысяч шпал по маршруту железной дороги, и этот процесс продолжается. За свой счет мы приобрели строительной техники на 40 миллионов долларов. Также за счет кредита была приобретена техника австрийского производства», - отметил Гурбанов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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