«Золотая Корона» - престижная система денежных переводов в мире уже в Unibank Mobile

БАКУ /Trend/ - У вас появилась возможность отправить деньги в десятки стран мира всего за несколько секунд. Эту возможность создал для вас Unibank Mobile. С помощью мобильного приложения вы можете теперь переводить деньги с вашего телефона через систему «Золотая Корона», сообщает банк в пятницу.

Делай перевод в любое время суток одним касанием!

Какие преимущества даёт вам новый сервис Unibank Mobile?

- Денежные переводы во многие страны без потери времени в очереди;

- Получение отправленных денег в течение нескольких секунд;

- Возможность совершения перевода путем выбора дебетовой или кредитной карты, текущих счетов или карт других банков;

- Комиссия на переводы в манатах за границу 0% (конвертируется по курсу «Золотой Короны» на тот день);

- Необязательно чтобы на телефоне получателя было приложение «Unibank Mobile»;

- Для отправителя достаточно отправить код перевода, полученный после подтверждения, чтобы получатель подошел в любой пункт, где есть система «Золотая Корона», и получил свои деньги;

- Высокая безопасность.

Согласно исследованиям местных и международных мониторинговых компаний, число пользователей Unibank Mobile, который в настоящее время является самым часто загружаемым банковским приложением в Азербайджане, составляет более 200 000. Целью Unibank Mobile является предоставление клиентам возможности использования банковских продуктов и услуг через телефон. Unibank Mobile очень легко подключается и предоставляет клиенту банка безопасные, быстрые и удобные банковские услуги.

Скачав Unibank Mobile на свой мобильный телефон, добавьте свою зарплатную карту и пользуйтесь круглосуточными банковскими услугами в любом месте и в любое время, как это делают сотни тысяч клиентов Unibank!

Unibank Mobile работает на платформах iOS и Android. Мобильный банковский сервис Unibank можно загрузить с сайта http://onelink.to/ffdbwf на ваш смартфон и планшет.

Более подробную информацию Вы можете получить по номеру (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az ) или на страницах в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank ).

Unibank Mobile – ближе чем банк!

Unibank - банк для всех и каждого!

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