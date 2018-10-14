Главными темами встречи МВФ и Всемирного банка стали торговые конфликты и финансовые риски

Тема рисков, связанных с усилением напряженности в мировой торговле, стала самой обсуждаемой на осенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которая проходила на острове Бали в Индонезии с 9 по 13 октября, пишет ТАСС.

Однако несмотря на то, что тема торговых конфликтов вошла во все итоговые документы встречи, самыми опасными на заседаниях финансовой G20 и Международного валютно-финансового комитета были признаны риски резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран: неопределенность политики, высокий уровень долга, растущая финансовая уязвимость и ограниченное пространство для маневра в политике могут еще больше подорвать перспективы их экономического роста.

МВФ спрогнозировал существенное влияние на глобальный экономический рост возможного ухудшения торговых отношений, рассказал журналистам по итогам встречи глава российской делегации, заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По прогнозам фонда, при развертывании полномасштабной торговой войны Китай потеряет больше 1% ВВП, потери понесут и Соединенные Штаты. Настоящая торговая война, по словам Сторчака, начнется, когда рестрикции будут вводиться одна за другой и когда ограничения будут касаться торговли как товарами, так и услугами. На данный момент ограничений для торговли услугами нет, есть только выборочные ограничения по товарам.

Как пояснила первый зампред Центрального банка России Ксения Юдаева, основное отличие этой встречи от прошедшей в апреле в Вашингтоне в том, что сегодня международные организации говорят о риске торговых противоречий не как о потенциальном, а как о свершившемся факте. В частности, из-за таких рисков МВФ и Всемирный банк предсказывают, что глобальные темпы экономического роста не будут ускоряться.

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