Инвесторы из Европы и Центральной Азии обсудят в Баку перспективы развития микрофинансирования

15 октября 2018 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 22-23 ноября пройдет IX Конференция по микрофинансированию под лозунгом "Реализуем потенциал для устойчивого развития". сообщила в понедельник Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования (AMFA) Жаля Гаджиева.

В мероприятии, организованном AMFA, примут участие около 180 представителей международных и местных инвестиционных компаний, сектора услуг, а также финансовые эксперты из Европы, Центральной Азии и Кавказа.

По словам Гаджиевой, участники мероприятия получат возможность наладить новые контакты, лично встретиться с представителями госструктур и регулирующих органов, провести обмен мнениями по самым актуальным проблемам и вопросам устойчивого развития рынка.

Внимание участников конференции сосредоточат на перспективах развития и последних новшествах в секторе микрофинансирования.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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