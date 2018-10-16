Туркменистан изучает европейский опыт в агропроме

16 октября 2018 08:50 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
МИД Азербайджана: После выборов в Армении станет более ясно, насколько страна готова к миру и стабильности
Политика 03:02
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 15 октября 12:58
Туркменистан намерен прекратить сбыт хлопкового волокна
Бизнес 15 октября 11:56
Туркменистан сотрудничает со Всемирной таможенной организацией
Бизнес 15 октября 11:10
Туркменистан и Бельгия обсуждают перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 15 октября 11:06
В Казахстане намолочено свыше 21 млн тонн зерна
Экономика 15 октября 10:34
Лента новостей
Состоялся узбекско-казахский бизнес-форум
Бизнес 10:31
Зона оползня в Сабаильском районе Баку расширяется
Происшествия 10:31
The Washington Times: Азербайджан – один из самых надежных союзников США на мировой арене
Политика 10:26
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада
Интересное 10:13
В сентябре в Турции было трудоустроено свыше 100 тысяч граждан
Бизнес 10:09
В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи
Израиль 09:58
Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Арабские страны 09:55
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Китай 09:51