В Узбекистане разработана концепция закона об инвестиционной деятельности

16 октября 2018 09:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по инвестициям начал работа по созданию унифицированного законодательного акта, регулирующего отношения в сфере инвестиционной деятельности, в соответствии с принятым Указом президента Узбекистана «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике Узбекистан» от 1 августа 2018 года.

Госкоминвестиций совместно с членами Рабочей группы, состоящей из экспертов и представителей научных кругов, подготовил концепцию Закона об инвестициях и инвестиционной деятельности.

Принципиально новое видение правового регулирования инвестиционной деятельности должен отразить Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», который станет базовым нормативно-правовым актом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоялся узбекско-казахский бизнес-форум
Бизнес 10:31
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
В Узбекистане вырос объём производства промышленной продукции
Бизнес 09:42
В Узбекистане сократилась добыча нефти, выросло производство бензина
Энергетика 09:38
Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с РФ о строительстве АЭС
Узбекистан 15 октября 21:47
Uzcard и литовская ASHBURN International подписали контракт на поставку новых терминалов
Узбекистан 15 октября 20:50
Лента новостей
Состоялся узбекско-казахский бизнес-форум
Бизнес 10:31
Зона оползня в Сабаильском районе Баку расширяется
Происшествия 10:31
The Washington Times: Азербайджан – один из самых надежных союзников США на мировой арене
Политика 10:26
Узбекистан на четверть увеличил производство легковых автомобилей
Бизнес 10:15
Ученые рассказали, как можно удержать семью от распада
Интересное 10:13
В сентябре в Турции было трудоустроено свыше 100 тысяч граждан
Бизнес 10:09
В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи
Израиль 09:58
Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Арабские страны 09:55
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Китай 09:51