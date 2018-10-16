В Узбекистане разработана концепция закона об инвестиционной деятельности

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Узбекистана по инвестициям начал работа по созданию унифицированного законодательного акта, регулирующего отношения в сфере инвестиционной деятельности, в соответствии с принятым Указом президента Узбекистана «О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в республике Узбекистан» от 1 августа 2018 года.

Госкоминвестиций совместно с членами Рабочей группы, состоящей из экспертов и представителей научных кругов, подготовил концепцию Закона об инвестициях и инвестиционной деятельности.

Принципиально новое видение правового регулирования инвестиционной деятельности должен отразить Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», который станет базовым нормативно-правовым актом.

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