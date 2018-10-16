Узбекистан и Катар намерены существенно нарастить объём взаимной торговли

16 октября 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Катар намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество и добиться устойчивого роста объёма взаимной торговли, сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана.

Согласно информации, заместитель министра внешней торговли Сахиб Саифназаров провел переговоры с представителями бизнес-кругов Катара во главе с председателем группы компаний Barwa шейхом Мохаммадом Хамадом Аль-Тани.

Стороны обсудили возможности торгово-экономического сотрудничества в сферах логистики, транспорта, текстильной промышленности, производства и экспорта плодоовощной продукции.

Представители катарской делегации отметили, что развитие в торгово-экономической и инвестиционной отраслях страны содействует улучшению двустороннего взаимодействия, и выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества с Узбекистаном.

В рамках визита также запланировано проведение встреч в Ташкенте и Бухаре с представителями ряда министерств, ведомств и отраслевых компаний.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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