За 15 лет в экономику Азербайджана инвестировано $250 млрд - Конфедерация предпринимателей (версия 2)

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в экономику Азербайджана было инвестировано 250 миллиардов долларов, половина из которых приходятся на зарубежные инвестиции.

Об этом во вторник в ходе конференции "Сотрудничество предприниматель- профессиональное образование" сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

"Инвестиции означают привлечение новых технологий,создание новых предприятий. А это в свою очередь предьявляет новые требования к образованию, в том числе к профессиональному. В этой сфере мы тесно сотрудничаем с министерством образования и отдельными университетами, образовательными учреждениями. В рамках подписанных соглашений проделано очень много работы, которая дает позитивные результаты", - отметил Мусаев.

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