Азербайджанский PASHA Bank к концу года ожидает роста консолидированных активов (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Консолидированные активы азербайджанского PASHA Bank Azerbaijan, PASHA Bank Georgia, PASHA Yatırım Bankası (Турция) по итогам 2018 года ожидаются на уровне 4,6-4,7 миллиарда манатов. Об этом сказал во вторник член правления банка Бахруз Нагиев, во время пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка в первой половине 2018 года.

По словам члена правления, в активах Pasha Bank Азербайджан ожидается рост на 50-100 миллионов манатов до конца года. Активы Pasha Bank Грузия останутся без изменений.

Кроме того, по словам Нагиева, на данный момент депозитный портфель PASHA Bank составляет 1,2 миллиарда манатов, при этом банк ожидает до конца года увеличения этих показателей до 1,3 миллиарда манатов.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2018 года активы банка увеличились по сравнению с началом года на 13 процентов или с 3,958 миллиарда манатов до 4,469 миллиарда манатов.

При этом совокупный капитал банка по состоянию на 30 июня этого года составил 542,82 миллиона манатов, что на девять процентов больше по сравнению с показателями на начало года. Стоит также отметить, что чистая прибыль банка в январе-июне 2018 года составил 35,39 миллиона манатов.

В настоящее время у PASHA Bank также имеется дочерний банк в Грузии, который функционирует в стране с 2013 года.

Так, совокупные активы PASHA Bank Georgia по итогам первой половины 2018 года составили 293,645 миллиона лари, что превышает показатели на начало года на восемь процентов. При этом совокупный капитал за отчетный период увеличился на три процента, составив 109,624 миллиона лари

Напомним, что покупка PASHA Bank 79,9 процента акций турецкого TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası] была одобрена Органом банковского надзора Турции в декабре 2014 года.

Совокупные активы турецкой "дочки" PASHA Yatırım Bankası азербайджанского банка PASHA Bank за январь-июнь 2018 составили 1,4 миллиарда турецких лир, что на 56 процентов превышает показатели на конец декабря 2017 года. Кроме того, совокупный капитал банка за отчетный период составил 526, 3 миллиона лир, что больше по сравнению с началом года на 98 процентов.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

Официальный курс турецкой лиры и грузинской лари по состоянию на 30 июня составили - 0,372 TRY/AZN и 0,6929 GEL/AZN соответственно.

Курс азербайджанского маната по отношению к доллару на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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