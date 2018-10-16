Назначен новый управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу

БАКУ /Trend/ - Маттео Патроне назначен управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа, сообщает во вторник ЕБРР.

В этой должности Патроне сменил Франсиса Малижа, который был назначен управляющим директором финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Сообщается, что офис Патроне будет находиться в Киеве, и он будет отвечать за операции и деятельность банка в Азербайджане, Украине, Беларуси, Молдове, Армении и Грузии.

Также в сообщении ЕБРР отмечено, что совокупный исторический объем инвестиций банка в разные сектора экономик шести стран составляет почти 24 миллиарда евро.

«Для меня большая честь быть назначенным на эту должность в ЕБРР и отвечать за столь интересный регион. Моему предшественнику удалось добиться впечатляющих результатов во всех странах. Моим приоритетом будет создание соответствующих условий на местах для развития этого успеха. Имеются большие потребности в наших услугах, и наши условия являются привлекательными. Задачей будет продолжение работы по увеличению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей интеграции в Европу», - сказал Патроне.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более трех миллиардов долларов в 165 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 26 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

Объем совокупных инвестиций ЕБРР в Азербайджан за семь месяцев 2018 года вырос на 346 миллионов евро и на конец июля 2018 года составил 3,163 миллиарда евро.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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