За 15 лет в экономику Азербайджана инвестировано $250 млрд - Конфедерация предпринимателей (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:34)

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в экономику Азербайджана было инвестировано 250 миллиардов долларов, половина из которых приходится на зарубежные инвестиции.

Об этом во вторник в ходе конференции "Сотрудничество предприниматель - профессиональное образование" сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.

"Инвестиции означают привлечение новых технологий, создание новых предприятий. А это в свою очередь предъявляет новые требования к образованию, в том числе к профессиональному. В этой сфере мы тесно сотрудничаем с министерством образования и отдельными университетами, образовательными учреждениями. В рамках подписанных соглашений проделано очень много работы, которая дает позитивные результаты", - отметил Мусаев.

В свою очередь, выступивший на мероприятии заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов отметил, что в стране продолжается оптимизация существующих и создание новых профессиональных учебных заведений, что поможет повысить кадровый потенциал.

«В результате оптимизации, согласно соответствующим решениям Кабинета министров, на базе 34 профессиональных учебных заведений, располагающихся в Баку, Гяндже и Габалинском районе по разным направлениям было создано 14 специализированных центров профессионального образования. В рамках мер по усовершенствованию нормативно-правовой базы профессионального образования в текущем году в стране впервые был принят закон о профессиональном образовании. Он, в частности, предусматривает предоставление финансовых, юридических и других льгот с целью повышения интереса работодателей к привлечению выпускников профессиональных учебных заведений. Также отмечу, что между рядом учебных заведений и местными и зарубежными компаниями были подписаны меморандумы о взаимопонимании», - сказал Гурбанов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.