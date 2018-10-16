Экономика Азербайджана выросла на 0,8%

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составил почти 57,76 миллиарда манатов, что на 0,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 5 889,2 маната.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на один процент в сравнении с январем-сентябрем 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост на 0,5 процента.

За отчетный период, за исключением строительного сектора, во всех сферах экономики наблюдался рост. Так, сфера транспорта и складского хозяйства выросла на 7,7 процента, размещения туристов и общепит - на 7,6 процента, информационных и коммуникационных услуг - на 7,7 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 4,3 процента, торговли и ремонта транспортных средств - 2,7 процента, промышленности - на 1,6 процента, другие сферы - на 0,4 процента. Сектор строительства сократился на 15,9 процента.

В структуре ВВП Азербайджана 45,94 процента (почти 26,53 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 6,3 процента (3,6 миллиарда манатов) - в строительстве, 5,7 процента (3,3 миллиарда манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,9 процента ВВП Азербайджана (почти 4,6 миллиарда манатов).

Согласно отчету, 9,5 процента ВВП (5,5 миллиарда манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,4 процента (3,7 миллиарда манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,5 процента (1,4 миллиарда манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,6 процента (895,7 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 14,4 процентов (8,3 миллиарда манатов) - на другие сферы услуг.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.