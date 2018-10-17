Доступ к круглосуточному обмену валюты откроет для клиентов PASHA Bank дополнительные возможности

17 октября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank, крупнейший корпоративный банк Азербайджана, представил клиентам доступ к круглосуточному обмену валюты посредством интернет-банкинга, что открывает для бизнеса дополнительные возможности.

В интервью Trend директор департамента казначейства банка Джейхун Гаджиев отметил, что на нынешнем этапе новая услуга будет распространяться только на операции с долларами и евро – двумя самыми популярными в стране валютами в FX-операциях.

По его словам, транзакция проводится максимально оперативно и безопасно с помощью компьютера или смартфона: «Все наши клиенты – как юридические, так и физические лица – получат доступ к нашей новой услуге. Думаю, она будет очень востребованной среди клиентов, особенно среди компаний-импортеров».

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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