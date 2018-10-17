Британская компания намерена создать в Ташкенте бизнес-парк

БАКУ /Trend/ - Британская компания David Tang & Co. намерена построить в столице Узбекистана «бизнес-парк» по аналогии с существующими в Китае и Великобритании, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Согласно информации, в Ташкенте находится делегация компании во главе с президентом David Tang & Co. Дэвидом Тангом, который также является первым вице-президентом Ассоциации китайской диаспоры в Лондоне.

Встреча с делегацией состоялась в Ташкентской городской администрации, где британская компания выразила желание построить в столице «бизнес-парк» или «бизнес-ассоциацию».

Как отметили на встрече представители зарубежных деловых кругов, планируется, что в новый «бизнес-парк» будут входить компании в сфере высоких технологий, IT, онлайн-торговли и инноваций.

Отметим, что в 2016 году торговый оборот между Узбекистаном и Великобританией составил 98,7 миллиона долларов, из которых 10,5 миллиона долларов приходится на экспорт из Узбекистана, а 88,2 миллионов долларов – на импорт из Великобритании.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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