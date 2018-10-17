Выросли доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана

17 октября 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 16,07 процента или на 406,84 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в статье министра труда и социальной защиты Азербайджана Сахиля Бабаева, опубликованной в среду в официальной печати.

В частности, по словам министра, поступления по линии сборов по обязательному государственному соцстрахованию выросли на 10,33 процента или на 154,99 миллиона манатов.

Бабаев отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане 1,3 миллиона человек получают трудовую пенсию, более 480 тысяч человек - ежемесячные и единовременные социальные пособия, 50 тысяч семей – социальную помощь, более 63 тысяч человек - персональную стипендию Президента Азербайджана. Порядка 15 тысяч человек предоставляются выездные и стационарные социальные услуги, оказывается поддержка более 620 тысяч лиц с инвалидностью.

«Развитие страны положительно сказывается и на сфере социального обеспечения. Например, размер среднемесячной пенсии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 8,4 процента, составив 221,1 маната. Размер трудовых пенсий по возрасту же составил 249,1 маната», - сказал министр.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВБ огласил среднесрочный прогноз по экономике Азербайджана
Бизнес 12:39
Значительно выросли перевалки контейнеров через Бакинский международный морской торговый порт
Бизнес 12:34
Ректор Эльмар Гасымов встретился с 26 Президентскими стипендиатами
Общество 12:07
Азербайджан предлагает Кыргызстану создать СП в сфере туризма
Бизнес 12:02
Испанская компания обнародовала объемы инвестиций в TAP
Энергетика 11:49
МИД РФ о незаконном визите Акопян с группой российских женщин в Нагорный Карабах (Эксклюзив)
Политика 11:01
Лента новостей
Bank of America с 2010 г сократил 30% персонала из-за развития технологий
США 13:44
Азербайджанская компания обновляет линейку автомобильных трекеров
ИКТ 13:42
Международный банк Азербайджана представил новый имиджевый ролик
Бизнес 13:39
В Казахстане нацвалюта укрепилась еще на 4 тенге
Экономика 13:37
На Баилово в Баку тоже произошел оползень, разрушен один дом
Происшествия 13:33
Нацбанк Казахстана: Депозиты в тенге выросли на 4,1%
Бизнес 13:14
Завтра ночью в Баку местами возможны дожди
Общество 13:12
Дождь привел в движение почвенные массы в Бадамдарской оползневой зоне в Баку
Происшествия 13:07
Южнокорейская компания представит Туркменистану ряд инвестпроектов в топливно-энергетической сфере
Энергетика 13:03