Доход населения Узбекистана превысил $21 млрд

17 октября 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года общий объем совокупного дохода населения Узбекистана составил 173 триллионов сумов (21,07 миллиарда долларов), что в среднем равно 5,3 миллиона сумов на человека, сообщили в Государственном комитете Узбекистана по статистике.

В связи с изменением потребительских цен, темпы роста совокупного дохода населения в реальном выражении составили 111,4 процента, доходы на душу населения - 109,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднедушевой номинальный совокупный доход населения выше среднереспубликанского значения отмечался в Ташкенте – 11 728,5 тысячи сумов, Навоийской области – 7 999,5 тысячи сумов, Бухарской области – 6 158,9 тысячи сумов, Ташкентской области – 5 655,7 тысячи сумов и Хорезмской области – 5 320,2 тысячи сумов. Наименьший показатель отмечался в Наманганской области – 3 827,2 тысячи сумов.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября подписал указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10 процентов.

Официальный курс на 17 октября составляет 8208,04 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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