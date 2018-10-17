Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в три раза

17 октября 2018 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 250 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 3,4 раза - банки подали заявки на 845,5 миллиона манатов.

Заявки были поданы по средней цене в 99,3812 маната (с доходностью в 8,01 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 250 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – 14 ноября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 17 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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