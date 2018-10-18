Узбекистан может приобрести вертолёты Robinson и Airbus

18 октября 2018 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" изучает возможность приобретения пассажирских вертолетов Robinson Helicopter Company (США) и Airbus Helicopters (Франция, Германия), передаёт "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам переговоров руководства НАК с директором Уральской вертолётной компании (Uralhelicom) Алексеем Михайловым, которые прошли в Ташкенте.

Директор Uralhelicom рассказал о сфере деятельности своей компании, ее долгосрочных партнерах, поставляемых типах вертолетов для пассажирских перевозок, санавиации, поисково-спасательных работ, патрулирования местности, воздушных экскурсий и представил свои предложении по организации покупки многоцелевых вертолетов, их доставке, технической поддержке при эксплуатации, сервисному обслуживанию.

Uralhelicom является официальным дилером американской вертолетной компании Robinson Helicopter Company и Airbus Helicopters (Eurocopter) в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг при покупке и эксплуатации зарубежных вертолетов из США и Европы на территории России и стран СНГ. Основным направлением деятельности является продвижение вертолетов вышеуказанных компаний на российский рынок.

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