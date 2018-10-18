В Ташкенте проходит первый форум узбекско-российского межрегионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - С 18-20 октября 2018 года в Ташкенте в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» состоится первый Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, передаёт "UzDaily.uz".

Организаторами мероприятия являются Министерство экономики, Торгово-промышленная палата Узбекистанf совместно с Министерством экономического развития России.

18 октября 2018 года начинает свою работу деловая миссия Российского экспортного центра в Узбекистане. Мероприятие приурочено к проведению первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Целью настоящего форума является расширение и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В рамках форума предусматривается проведение секционных заседаний по различным отраслям экономики.

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