Росэкспоцентр открывает представительство в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) в ходе бизнес-миссии в Узбекистан проведет 19 октября торжественную церемонию открытия своего представительства в Ташкенте, передаёт в четверг "UzDaily.uz".

Комплексная деловая миссия РЭЦ приурочена к визиту президента России Владимира Путина и проведению первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Деловая миссия пройдет 18-19 октября 2018 года в Ташкенте. Ее основной целью станет укрепление сотрудничества двух стран, определение потенциала и путей взаимодействия в сфере экспорта, формирование базы бизнес-контактов, а также привлечение потенциальных инвесторов в Узбекистане.

В ходе первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном состоится ряд мероприятий деловой миссии, организованной Министерством экономики России, РЭЦ и Министерством экономики Узбекистана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.