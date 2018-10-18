АКРА: Отказ России, Турции и Ирана от доллара не повлияет на курс американской валюты

18 октября 2018 16:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан и Россия могут отказаться от доллара во взаиморасчётах
Бизнес 17:54
Лидеры ЕС ожидают скорейшего введения санкций за применение химоружия
Европа 17:54
Путин заявил, что торговые войны США и Китая негативно отразятся на всех странах
Россия 17:38
"Узбекские авиалинии" возобновляют рейс из Намангана в Санкт-Петербург
Туризм 17:36
Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС
Энергетика 17:13
АКРА: Значительное ослабление курса доллара способно парализовать глобальную торговлю (Эксклюзив)
Бизнес 17:00
Лента новостей
Узбекистан и Россия могут отказаться от доллара во взаиморасчётах
Бизнес 17:54
Лидеры ЕС ожидают скорейшего введения санкций за применение химоружия
Европа 17:54
Казахстан реконструирует пропускной пункт на границе с Узбекистаном для снижения заторов
Бизнес 17:52
Названы страны, в которые Азербайджан будет экспортировать птицеводческую продукцию (Эксклюзив)
Бизнес 17:50
МИД Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 гг. (ФОТО)
Политика 17:43
Путин заявил, что торговые войны США и Китая негативно отразятся на всех странах
Россия 17:38
Почтовый оператор Азербайджана увеличил число платежных карт
ИКТ 17:37
"Узбекские авиалинии" возобновляют рейс из Намангана в Санкт-Петербург
Туризм 17:36
Власти Китая готовы помочь компаниям справиться с влиянием торговой войны
Китай 17:36