Россия нарастила поставки сельхозтехники в Узбекистан в 7,5 раза

БАКУ /Trend/ - Поставки сельскохозяйственной техники из России в Узбекистан выросли за 9 месяцев 2018 года в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 20 миллионов долларов, передаёт "Подробно.uz".

"В текущем году объем экспорта сельхозтехники из Российской Федерации в Узбекистан вырос в 7,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За 9 месяцев он составил более 1,3 миллиарда рублей. Российские заводы поставляют в Узбекистан широкий спектр техники, в частности, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, косилки, бороны, плуги, пресс-подборщики, оборудование для животноводства, зерноочистительные машины", – сообщила директор Ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.

Руководство Ассоциации "Росспецмаш" принимает участие в бизнес-миссии представителей органов государственной власти РФ и российских промышленников в Узбекистан. Целью делового визита является укрепление сотрудничества двух стран, определение потенциала и путей взаимодействия в сфере экспорта, формирование базы контактов.

Бизнес-миссия приурочена к визиту президента России Владимира Путина в Ташкент и проведению Первого форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

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