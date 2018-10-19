БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками.

В связи с этим Агентство пищевой безопасности Азербайджана подписало меморандум с Центром аналитической экспертизы министерства здравоохранения.

Меморандум был подписан между заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Баларагимом Гулиевым и директором Центра аналитической экспертизы Мурадом Сулеймановым.

По словам заместителя председателя Агентства, основной целью подписания меморандума является укрепление двухсторонних связей и увеличение взаимных усилий по обеспечению населения качественной продукцией, а также обеспечение безопасности населения.

Рассказывая о дальнейших планах по сотрудничеству, директор центра аналитической экспертизы отметил, что планируется проведение совместных мониторингов, а также проведение проверок с целью изъятия из оборота запрещенных биоактивных пищевых добавок

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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